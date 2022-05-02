شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا النجمات لأزواجهن فى العيد.. مفاتيح وبراويز ذهب وسمك ملون وكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل كل منا بالأعياد بطرق مختلفة ليشعر ببهجة العيد ويسعد غيره بهذه المناسبة الجميلة، وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على الاحتفال بالأعياد بشتى الطرق، واعتاد بعضهم تقديم هدايا ثمينة لبعض المقربين منهم بهذه المناسبة.

ففى أحد الأعياد تلقى وحش الشاشة فريد شوقى مفتاحاً من الذهب الخالص لسيارة جديدة اشتراها قبل أيام من العيد كهدية من زوجته هدى سلطان، بمناسبة العيد، كما أهدت الفنانة الكبيرة شقيقها الفنان محمد فوزى هدية عبارة عن لفظ الجلالة "الله" منقوشاً بماء الذهب فى برواز ذهبى جميل بمناسبة افتتاحه لمصنع الاسطوانات الذى أنشأه كأول مصنع مصرى، وفرح فوزى فرحاً كبيراً بهذه الهدية وعلقها على مدخل المصنع.

وكانت من أجمل الهدايا التى تلقاها فريد الأطرش تلك الهدية التى أهدتها له الفنانة إيمان فترة زواجها من شقيقه فؤاد الأطرش، حيث أهدته فى أحد الأعياد صورة نادرة له وهو فى سن الخامسة عثرت عليها بين أوراق زوجها، ووضعتها داخل برواز من الذهب الخالص لتكون هديتها لفريد، الذى فرح فرحأ كبيراً بهذه الهدية.

وكان الفنان الكبير كمال الشناوى من هواة أسماك الزينة الملونة ، لذلك أهدته زوجته فى أحد الأعياد حوضاً يحتوى على عدد من أسماك الزينة الملونة.

وكان الفنان الكبير عماد حمدى يحتفظ ب 5 كاميرات تصوير نادرة، أهدتهم له الفنانة الكبيرة شادية فترة زواجهما خلال الأعياد ، حيث كان عماد يهوى التصوير والرسم ، واحتفظ بهذه الهدايا حتى بعد طلاقه من شادية وكان يعتز بها اعتزازاً كبيراً.