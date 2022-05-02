لمدة 6 أيام.. “امرأة أمريكية” تأكل الزبادي والثلج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

نجت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية من بقائها في منطقة منعزلة ثلجية لمدة 6 أيام، استخدمت فيها فقط ستة علب من الزبادي تناولت واحدة منها يومياً وأكل الثلج.

أكلت شينا جوليت 52 عاماً، الثلج لتحافظ على رطوبتها بعد أن حوصرت هي وصديقها جاستن هونيش 48 عاماً، بسبب عاصفة ثلجية أثناء قيادتهما على طريق ترابي بالقرب من ليتل فالي في شمال كاليفورنيا في 14 أبريل، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

أمضوا الليل في سيارتهم، فقط من أجل الحفاظ على بطارية سيارتهم لصباح اليوم التالى، وعندما حاولا الهروب من البرية في اليوم التالي، انفصلا عندما انهارت أحذية المشي لمسافات طويلة الخاصة بجوليت.

وغادر هونيش للمتابعة ثم عاد إلى السيارة، وأشار التقرير إلى حدوث كارثة أخرى عندما بدأ حذاء جوليت في التلاشي ولم تستطع الاستمرار في المشي، حيث أن المزيد من تساقط الثلوج يعني أن هونيش لن يتمكن من العثور على جوليت وانفصلوا بشكل دائم.

وعادت جوليت إلى السيارة في انتظار المساعدة، وحيدة في ظروف الطقس، في تلك الليلة كان هونيش لا يزال منعزلاً في ظل الظروف الجوية القاسية، فبحث عن مأوى وأطلق نار المخيم.

في اليوم التالي، وصل هونيش إلى طريق مرصوف بالحصى لكنها كانت لا تزال غير قادرة على الاتصال بأي شخص، نامت في البرية مرة أخرى في تلك الليلة.

وبعدها بيوم، وصل هونيش أخيراً إلى الطريق السريع 44 حيث كان قادراً على إيقاف مركبة نقلتها إلى مدينة سوسانفيل، وهناك أخبر هونيش السلطات أن جوليت لا تزال عالقه، فيما لم تكن هونيش على دراية بالمنطقة التي وقع فيها الزوجان في مشاكل وبالتالي لم يكن قادراً على إعطاء السلطات توجيهات محددة إلى جوليت.

ووفقاً لمكتب العمدة، فور تقديم هونيش لتقريره، بدأ أعضاء القسم، جنباً إلى جنب مع دائرة الغابات ودورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، بحثاً برياً وجوياً عن المرأة المفقودة، وتأخرت عمليات البحث بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما لم يكن حتى 20 أبريل أي بعد ستة أيام كاملة من توقفهم، حتى تمكنت السلطات من تحديد موقع جوليت.