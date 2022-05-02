فن ومشاهير

علماء يحاولون حل لغز “الدمى المرعبة” المنتشره على شاطئ تكساس

0 نشر
EditorHA 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة
انتشار دمى مرعبة مجهولة المصدر على ساحل أمريكي

انتشار دمى مرعبة مجهولة المصدر على ساحل أمريكي

كشف علماء يقومون عادة بزيارة شاطئ تكساس الأمريكي للبحث عن السلاحف والثدييات البحرية، وأنهم عثروا على دمى شكلها مرعب وصل عددها لأكثر من 30 دمية في المكان.

وأوضح العلماء أنهم خلال قيامهم بأبحاث في شاطئ تكساس الأمريكي شعروا بحالة من الرعب والفزع، خاصة بعد العثور على عشرات الدمى التي تستمر بالظهور على الشاطئ دون معرفة مصدرها، وهو ما جعل الأمر مريباً ومخيفاً أكثر.

وقال جيس تونيل، من معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس، إنهم يزورون الشاطئ مرتين في الأسبوع، ويقوم الفريق بتمشيط 40 ميلا من الخط الساحلي، وفي كل مرة يعثرون على الدمى.

وأوضح تونيل، وهو مدير محمية “Mission-Aransas”، أن صفحتهم على “فيسبوك” أصبحت تشهد دخولاً كبيراً من المستخدمين وانتشاراً واسعاً منذ بدء عملية تحميل صور الدمى عليها.

3f796e9fa8.jpg

ومن المثير للدهشة أن أول رأس دمية تم العثور عليها في يناير 2021، اشتراه أحد المتابعين مقابل 27 جنيها إسترلينيا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا