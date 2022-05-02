هيفاء وهبي بالأبيض في صور العيد.. نجمة الترند لشهر كامل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عايدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور والمتابعين بحلول عيد الفطر المبارك، ونشرت صورًا عفوية التقطتها قبيل مشاركتها في إحدى السهرات الخاصة بالمناسبة.

هيفاء ظهرت بكامل أنوثتها في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، إذ تألقت بفستان كلاسيكي من اللون الأبيض البرّاق في إطلالة بغاية الجمال والأناقة، وعلّقت قائلةً: “عيدكم مبارك مليء بالفرح ولمّة الأحباب”.

وتفاعل الجمهور مع صور هيفاء وهبي الجديدة بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم فتصدّرت الترند خلال فترة قصيرة، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن هيفاء وهبي سرقت أنظار الجميع في شهر رمضان، من خلال إطلالاتها الرمضانية المميزة، فمنذ بداية الأيام المباركة تنشر هيفاء جلسات تصوير عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، بأزياء متنوعة وأنيقة تناسب الأجواء الرمضانية، خلال احتفالها بالأمسيات أو العزومات لدى أصدقائها وعائلتها.

وحصلت هيفاء وهبي على لقب “نجمة الترند” في رمضان 2022، بعد أن تصدّرت صورها محركات البحث طيلة الشهر الفضيل بسبب تربعها على عرش الأناقة عن طريق إطلالاتها الساحرة، كونها تتمكن من اختيار ما يناسبها من تصاميم وألوان، وتضيف لمساتها الجمالية الفريدة التي تميزها وتبرز جمالها، فقد أطلت أكثر من مرة بالقفطان الواسع الملون ذي اللون الواحد، والفستان المميز بالتفاصيل الرمضانية، لتخطف أنظار الجميع بأناقتها.