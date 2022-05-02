نجوى كرم تضجّ حيويّة في بروفات حفل العيد.. “وقفة صغيرة تعطينا روح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتفل النجمة اللبنانية نجوى كرم يوم غد الثلاثاء 3 أيار/مايو بعيد الفطر المبارك مع جمهور الجالية العربية في تركيا إذ تحيي حفلًا كبيرًا في المركز الأثري الكبير Haliç Kongre Merkezi في اسطنبول.

وأقامت نجوى كرم في الساعات الماضية بروفات موسيقية استعداداً للحفل المُنتظر. ونشرت عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” مقطع مصوّر من كواليس البروفات، إذ ظهرت تضجّ حيوية خلال التدريبات على الأغنيات التي ستقدّمها في الحفل، وتتحدّث مع أعضاء فرقتها الموسيقية فتقول لهم: “الوقفة وقفة دخيلكن لأن بالميدلي منتحرقص على وقفة صغيرة تعطينا روح”.

وعلّقت نجوى قائلةً: “هيّا بنا نتلاقى باسطنبول”، فتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي نشرته وأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع.

وكانت نجوى كرم قد دعت في وقت سابق جمهورها في تركيا إلى ملاقاتها، فكتبت في تعليق على بوستر الحفل: “رح نسهر لطلوع الضّو الـ عبالو يفوت بهالجو” يلاقينا بـ ٣ مايو ـ اسطنبول – تركيا حتى نحتفل سوا بعيد الفطر ”.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الأخيرة أغنيتين جديدتين تعاونت فيهما مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وتولى هاس غدار إخراج الأغنيتين على طريقة الفيديو كليب.