شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء "في بيتنا روبوت 2".. ليلى زاهر توجه الشكر لفريق عمل المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل " في بيتنا روبوت"، علقت الفنانة الشابة ليلى زاهر على مشاركتها فى المسلسل حيث نشرت صور من كواليس المسلسل مع فريق وأبطال العمل من خلال حساب إنستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ "بما إن النهاردة كانت آخر حلقة من مسلسل فى بيتنا روبوت كنت عايزة أشكر كل واحد تعب في المسلسل دة وحاول يبذل كل جهده عشان المسلسل دة يطلع حلو ويعجبكم وأولهم طبعا أخويا وصديقى اللى بحبه وبحترمه وبثق فيه جدًا هشام جمال اللى بيفاجئنا وبيفاجئ كل الناس بأفكاره المبتكرة وموهبته شكرًا على كل حاجة يا هشام".



ليلى زاهر وعمرو وهبة



ليلى على انستجرام

وأضافت ليلي زاهر: "وطبعًا مؤلفنا الموهوب قوى اللى مفيش ألذ منه ولا أخف من دمه عمرو وهبه اللى بجد تعب قوى فى المسلسل دة بس كتب أحلى وألذ ورق فى الدنيا ما شاء الله شكرًا يا عمور على الورق الحلو دة والمشاهد الذيذة قوى ما شاء الله أما بقى أختى وحبيبتى شيماء سيف فبجد شكرا قوى على كل حاجة علمتيهالى وعمرى ما انسى انك مسيبتينيش لحظة فى التصوير وشكرًا على دعمك وحبك ليا يا شوشو".



ليلى وشيماء سيف



ليلى وهشام

وتابعت ليلى "وشكرا لأشطر مدير تصوير فى الدنيا أستاذ جلال الزكى شكرًا على شطارتك واهتمامك بينا كلنا بنحبك قوى وأشطر مساعد أول أستاذ مصطفى عبد الوهاب بجد شكرا من كل قلبى على مساعدتك ليا من أول يوم وطبعا يوسف طارق ومصطفى عامر وعلى وليلى وسيف عبد الوهاب وعمر وأستاذ أحمد جمال المخرج المنفذ الشاطر وأشطر مصورين أستاذ وليد وكريم وصفوان"



ليلى زاهر



من كواليس المسلسل

وأضافت، "وطبعا أستاذ عمرو عاطف أشطر وألذ سكريبت ملابس شكرا يا أستاذ عمرو يا محترم قوى وطبعا أشطر مهندسة ديكور فى الدنيا ياسمين عاطف شكرا يا باشمهندسة يا قمر ومنه وعطور وهبه وعايزة أشكر استاذ مادى أو "متين" على الشوية المزيكا الفظيعة اللى بتمتعنا بيها طول الوقت فى المسلسل التتر والموسيقى التصويرية وبره المسلسل والله".

وأكملت ليلي، "شكرا لأشطر ستايليست فى العالم أختى وصاحبتى القمر مايا حداد اللى مفيش فى شطارتها ولا فى روحها الحلوة وطبعا شكرا لاميا مساعدة مايا اللى تعبت معانا وكانت جميلة وطبعا كرو الإنتاج الجميل أستاذ محمود أسامة الجميل المحترم اللى أنا بحبه جدا وأستاذ محمد اسامه "حودة" وأستاذ فرغلى وأستاذ أحمد مالك وأستاذ معاطى وكل كرو الانتاج شكراً أستاذ بلال على الميكاب الحلو اللى فى المسلسل وشكرا أستاذ محمود مرزوق الجميل".

وختمت ليلى، " شكرا ألفريد على شعرى الحلو فى المسلسل وشكرا يا وليد ويا سيفين على تعبكم معايا وشكرا يا ناهد على مساعدتك ليا وتعبك معايا بجد بموت فيكى وجه وقت آخر شخص قررت أختم بيه عشان يبقي ختامها مسك زى ما بيقولوا هو مخرج المسلسل المحترم أستاذ أسامة عرابى شكرا يا أستاذ أسامة على تعبك معانا فى المسلسل وعلى توجيهاتك اللى اتعلمت منها كتير شكراً من كل قلبي وشكرا لكل الكرو والكاست وآسفه لو كنت نسيت حد بس بحبكم كلكم والله وهتوحشونى جدا جدا"