شكرا لقرائتكم خبر عن "البخت" لـ ويجز تحكى قصة أحمد داود وتارا عماد فى "سوتس".. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد داود عن فيديو يجمع مشاهده مع الفنانة تاردا عماد فى النسخة العربية من مسلسل "سوتس"، وهى قصة الحب التى جمعت "ليلى وآدم"، والتى تتماشى مع كلمات أغنية "البخت" لمغني الراب ويجز، وهو ما جعل داود ينشر الفيديو الذى يجمع مشاهده مع تارا عماد على أنغام "البخت"، وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وعلق داود على الفيديو بـ "والله ووقعت يا آدم يا منصور".



احمد داوود وتارا عماد



احمد داوود وتارا عماد

احمد داوود وتارا عماد



احمد داوود وتارا عماد

وكشفت الحلقة الأخيرة من المسلسل عن نهاية سعيدة، حيث اعترف آدم منصور (أحمد داود) لليلى (تارا عماد) بحقيقة انتحاله شخصية محامٍ، وأن ذلك هو السبب الذى دفعه للابتعاد عنها خلال الفترة الماضية، وطلب منها عودة علاقتهما من جديد بعد أن اعترف كل منهما بحبه للآخر.

وخلال أحداث الحلقة نجح آدم في إقناع زين بالتفكير بقلبه قليلًا، بعدما عاتبه على تركه القضية بعد تهديدات فريدة (صبا مبارك) وقد طلب آدم وليلى إجازة في نهاية الحلقة، ولكنهما تفاجآ برفضها، لتنتهي الحلقة بفريق عمل المسيرى زيدان وهم يتجهون خارج المكتب فى إشارة لوجود جزء ثان من المسلسل.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكى الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه فى عالم المحاماة والقضايا.