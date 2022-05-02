شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان وأحمد سعد ورامى جمال يجتمعون بحفل واحد في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد ورامى جمال، حفلا غنائيا، بمناسبة عيد الفطر المبارك في الحديقة الصينية بمدينة نصر، يوم الخميس 5 مايو الجارى، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من جمهور النجوم الثلاثة للاستماع لأجمل أغنياتهم.

يذكر أن أحمد سعد انتهى من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

وطرح بهاء سلطان مؤخرا أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات البومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.