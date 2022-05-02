هاني الطمباري: اعتمدت في تجسيد أحمد عبد العاطي بالاختيار 3 على الغموض

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القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان هاني الطمباري أن يلفت الأنظار له بمجرد ظهوره في الجزء الثالث من مسلسل الإختيار حيث جسد الطمباري شخصية أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق محمد مرسي، فأتسم أداءه بالسلاسة والرصانة بالإضافة لوجود تقارب في الملامح بينه وبين الشخصية الحقيقة كل تلك العوامل كانت سبباً في لفت الأنظار إليه .

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال الفنان هاني الطمباري : ترشيحي لدور أحمد عبد العاطي في الإختيار 3 جاء بداية من خلال الشكل ووجود التشابه بيني وبين الشخصية الحقيقية ، بعدها اجتمعت ب casting Director ابراهيم فرج وتم اختياري.

وأضاف الطمباري : بدأت في التحضير للشخصية بالمتوفر من معلومات عن شخصية أحمد عبد العاطي ومقاطع الفيديو ونص الحوار نفسه، اعتمدت على صفة الغموض والموقف غير الصريح وحاولت ان تكون نظراته محايدة ، ولم تكن هناك صعوبات، ومع ذلك فالوقوف امام هذه الأسماء الكبيرة كان تحدي كبير ، وكانت هناك ردود افعال ايجابية، ربما اكثر مما توقعت .

وتابع كواليس العمل كانت لطيفة وهادئة، فريق المكياج والملابس والاكسسوار والإخراج كلهم يعملون بإخلاص وتعاون ، وبالطبع الوقوف امام قامات فنية بحجم الأساتذة صبري فواز وخالد الصاوي وعبد العزيز مخيون بحد ذاته تحدي بقدر ماهو حظ كبير ، وهذا النوع من الأعمال له تأثير كبير على المشاهد باعتبار انه كان جزءا من هذا الحدث، بما فيه من مشاعر وذكريات.



هاني الطمباري أعتمدت في تجسيدي لشخصية أحمد عبد العاطي في الإختيار 3 علي الغموض والموقف غير الصريح