اعلامية سعودية تنتقد مبالغة الفتيات باطلالاتهن في العيد!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 06:50 صباحاً - انتقدت الاعلامية السعودية لبنى عبدالعزيز، مقدمة برنامج “سيدتي” على شاشة قناة “روتانا خليجية” مبالغة الفيتات باطلالاتهن في العيد.

وقالت عبدالعزيز في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام: “ليه في العيد نلبس ترتر ويلمع ومن فوق ومن تحت وليش كل عيد البس كعب هالطول وانا رايحة بيت اهلي وانا راحية اعيد ليه روج احمر غامق ليه كحل من هنا لهنا ليه ضيق “.

وتابعت “ترى نحنا نعايد في الصباح في النهار نلبس كل ما هو نظيف ومريح وجديد الوضعيات التنافسية التي نشوفها في العيد من المبالغة وكأننا تحولنا على عرس نهاري ما لها منطق ما انزل الله بها من سلطان كثرة الذهب وكثرة الاكسوارات”.

اضافت “ترى بسطوها في العيد وادري كل هذا عشان صورة سناب شات ماركات ماركات عشان سناب شات”