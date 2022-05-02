كيم كاردشيان تخطف الانظار بإطلالة لامعة في عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 06:50 صباحاً - أطلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان بإطلالة لامعة على السجادة الحمراء لأول مرة مع صديقها بيت ديفيدسون في عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض لعام 2022 ليلة السبت.
ووقف الثنائي اللذان بدءًا المواعدة في نوفمبر من العام الماضي قريبين من بعضهما البعض أثناء التقاط الصور قبل الحدث المرصع بالنجوم.
وتألقت كارداشيان ، 41 عامًا ، في ثوب بتوقيع دار أزياء Balenciaga المغطى بأحجار الراين كما بدا العاشق الأصغر سنا من مؤسس SKIMS ، بيت ، 28 عامًا ، أنيقًا في بدلة برادا كلاسيكية من اللون الاسود مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء .
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