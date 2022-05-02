بإطلالة جرئية..  هيفاء وهبي تهنىء جمهورها بعيد الفطر

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 06:50 صباحاً - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تهنئة جمهورها ومتابعيها بعيد الفطر المبارك، عبر طريقتها الخاصة وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخضعت هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة بجوار سيارتها ظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية فستانا أبيض مكشوف ممسكة بوردة في يدها وعلقت قائلة: “عيدكم مبارك مليء بالفرح ولمّة الأحباب.. #عيد_الفطر #عيد_مبارك”.

من ناحية أخرى، خرج فيلم “أشباح أوروبا” بطولة هيفاء وهبي من موسم أفلام عيد الفطر المبارك وذلك قبل ساعات قليلة جدا من بدء عرضه في دور السينما.

وقف عرض الفيلم يأتي على غرار خطاب أرسله محامي الفنانة هيفاء وهبي لدور السينما التي ستعرض الفيلم يؤكد فيه عدم حصول الفيلم على التصاريح اللازمة نتيجة خلافات قانونية بين موكلته ومنتج الفيلم محمد الوزيري.