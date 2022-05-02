شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح أغنية "عنوان الحياة" ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم مصطفى كامل، أحدث أغانيه والتى تحمل "عنوان الحياة" ثانى أيام العيد من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغانى ألبومه الجديد.

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، ثامن وآخر أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحأنه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.