شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 30.. ليلى زاهر تلد ثلاثة أطفال توأم وهشام جمال يفوز بالمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 ، والتي تذاع علي قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف مساءً ، العديد من الأحداث ، حيث تُنقل سارة " ليلي أحمد زاهر " للمستشفي بعد تعرضها لحادث هي ولذيذ ، كما كسر كل أجزاء لذيذ ، وطلب دكتور المستشفي أن يطمئن علي البيبي فطلب منه هشام ان يحضر الطبيبة المعالجة لليلي.

أتت الدكتوره وأمرت بدخول ليلي العمليات فورا كي تلد ، وبعد أن فاقت ليلي من العمليات دخل يوسف وكانت المفاجاه ولدت ساره ثلاث توائم وهنا قام يوسف بتسميه طفلين منهم علي ذوقه وسمت ساره الطفل الاخير كما أرادت .

ذهب يوسف للمسابقة مع لذيذ الذي قام بتجميعه ولزقه بالشاش ، وكانت المسابقة عباره عن كل شخص يقف كحارس مرمي وحاول سامح منافس يوسف أن يجعل لذيذ يخسر حيث قام بوضع ليزر أحضر علي عينيه حتي لا يستطيع أن يشوط الكره ، ولكن في النهاية يفوز لذيذ ويتم القبض علي سامح بعدما يعترف عليه الرجل الذي أجره ليصدم لذيذ بسيارته ، وفي النهاية يفاجأ يوسف ساره بصناعة روبوت جديد ويسميه لذيذه من أجل مساعدتها في الأطفال الثلاثة وكذلك تنظيم المنزل .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .