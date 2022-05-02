كتب امير فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 05:43 صباحاً - حرصت الفنانة السورية أصالة على معايدة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت اصالة في تهنئتها: “كلّ سنه وكلنا بخير وقلوبنا حلوه وبخير .. مرّ رمضان وأنا مع شريك روحي جوزي وأبو سعادتي وطمأنينتي وأمني .. وبين ولادي الّلي سعادتي بيسعوا لها .. وبعالعبد كمان بين أهل الرياض حنعيده سوا بأماني جديده لعيد يارب عليكم كلكم سعيد …”. يذكر ان اصالة ستحيي حفلا يوم 3 مايو في العاصمة السعودية الرياض، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، برفقة الفنانة أميمة طالب.

كانت هذه تفاصيل خبر اصالة تعايد متابعيها وتتغزل بزوجها بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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