محمد عبده معتذرا لطلال مداح و أبو بكر سالم: “أرجو السماح”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 05:43 صباحاً - تقدّم فنان العرب محمد عبده باعتذار إلى أهل الفنانين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم، عمّا قاله خلال أحد البرامج في شهر رمضان عن إرثهما الفني.

وأعلن عبده، خلال مقطع فيديو، أنه يعتذر عمّا بدر منه في هذا البرنامج، قائلا “اتقدم بالاعتذار منهم ومن جميع عشاقهم واهلهم وذويهم انه في مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شويتين ارجو السماح وارجو من مرديهم واحبائهم ومشجعيهم انهم يعذروني في ذلك التعبير الذي كان فقط فني”.

وناشد فنان العرب، جمهور الفنانين السعوديين الراحلين أن يعذروه فيما قاله، مشيرًا إلى أن هذه المقابلة خرجت تمامًا عن نطاقها الفني في إدراك الجمهور لها.

وكان محمد عبده قد أثار الجدل، خلال أحد البرامج التي أذيعت في رمضان، بتصريح قال فيه إن أغنية “وطني الحبيب” للراحل مداح “مسروقة”، كما ذكر أن الراحلين أبو بكر سالم ومداح لم يتركا إرثًا وطنيًا في الفن.