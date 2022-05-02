شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "زقاق المدق" لـ دنيا عبد العزيز أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة دنيا عبد العزيز، لعرض مسرحية "زقاق المدق" في الموسم الثالث، على مسرح البالون، اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، فى تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد النجاح الذى حققته المسرحية في الموسين الأول والثانى بالإسكندرية والقاهرة.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، بثينة رشوان، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبد الله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز التي تعرض حاليا، مسلسل "ملف سرى"، بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتشارك أيضا الفنانة دنيا عبد العزيز في شهر رمضان بمسلسل "المداح 2 " بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.