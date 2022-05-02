بملابس من قطعة واحدة.. كيندال جينر تستعرض مهاراتها الرياضية

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 02:43 صباحاً - شاركت عارضة الأزياء العالمية ​كيندال جينر​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور حديثة لها، إستعرصت فيها مهاراتها الرياضية.

وظهرت كيندال، وقد إرتدت جامبسوت شورت ضيق ومن دون أكمام باللون الأسود، وبدت وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، تحت أشعة الشمس في حديقة منزلها، على السجادة الخاصة بالرياضة على الأرض.

وعلقت كيندال جينر على المنشزر قائلة: “أحب هذه الملابس الخاصة بالرياضة ومؤلفة من قطعة واحدة”.

وتفاعل المتابعون مع منشور كيندال جينر هذا، وعبروا عن مدى إعجابهم بإلتزامها بممارسة الرياضة بشكل دائم، وشجعوها على الإستمرار.