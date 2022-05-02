لبنان.. شيخ شيعي يثير الجدل: “اللي بدو يشوف بناته على شاطىء جونية والمعاملتين يروح ينتخبهم”.. واليسا ترد: “بدنا نلبس عذوقنا وبدنا نرقص ونغني”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 02:43 صباحاً - ردت الفنان اللبنانية، إليسا، على مقطع فيديو متداول لرجل دين شيعي ينتقد مظاهر البنات على شاطئ منطقة جونية المعروف بلبنان رابطا ذلك بالانتخابات النيابية التي ستشهدها البلاد قريبا.

ويقول رجل الدين في مقطع الفيديو المتداول: “من كان يريد أن يرى بناته على شاطئ جوية.. يروح ينتخبهم.. هالقصة راحت.. من كان يريد رؤية ابناءه في بيوت الدعارة والمخدرات كمان يروح ينتخبهم..”

وأعادت إليسا نشر مقطع الفيديو على صفحتها المعرفة بتويتر، قائلة بتعليق: “أكيد هيك بدنا شيخنا، بدنا نشوف بناتنا عا شواطئ جونية ونرجع نشوف الليدو بكازينو لبنان وبدنا نلبس عا زوقنا وبدنا نرقص و نغني هيدا لبنان حبيبي مش أيران! اللي استحوا ماتوا”.

وكان قد اثار كلام رجل الدين موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره الكثيرون مساسا بالتنوع اللبناني مطالبين الجهات التي ينتمي اليها بمحاسبته.