​إيلين دي جينيريس تعلن نهاية برنامجها “The Ellen Show” بعد 19 عاما على بدئه

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 02:43 صباحاً - أعلنت مقدمة برنامج “The Ellen Show”، الإعلامية الأميركية ​إيلين دي جينيريس ​إيقاف عرض برنامجها، بعد أكثر من 19 عاماً على بدئه، وبثه على التلفاز.

وكتبت إيلي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: “عندما بدءنا البرنامج عام 2003، لم يكن هنالك أيفون، لم يكن هناك مواقع تواصل اجتماعي، زواج المثليين لم يكن موجود، شهدنا على تغير العالم، للأفضل أحياناً وللسيء أحياناً أخرى”.

وتابعت: “ولكن مهما حدث، هدفي الوحيد والدائم أن يكون البرنامج مكان نستطيع فيه جميعاً ان نجتمع ونضحك لساعة. دعوتكم لي لدخول حياتكم كان شرف بالنسبة لي، وأدخل السعادة الى قلبي. شكراً، شكراً، شكراً”.