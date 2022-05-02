نيللي كريم تحتفل مع زوجها بالعيد في “هذا المكان السحري”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية نيللى كريم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي اجواء احتفالها بالعيد عبر نشرها مجموعة من الصور وفيديو بصحبة زوجها هشام عاشور، وذلك من المالديف.

وعلقت نيللى كريم على الصور التي نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”، كاتبة، “عيد سعيد للجميع من هذا المكان السحرى”.

وتعرض اليوم الأحد الحلقة الأخيرة من مسلسل “فاتن امل حربي” والذي شارك بقوة في الموسم الدرامي الرمضاني 2022”.

ونشر مخرج المسلسل ماندو العدل صورة من انتهاء التصوير عبر حسابه على فيسبوك الخاص به وعلق عليها بـ “النهاردة هتتعرض اخر حلقة لفاتن امل حربي.. شكرا لربنا علي كرمه وشكرا لكل الأبطال اللى ورا الكاميرا اللى تعبتهم شكرا لكل الممثلين اللى ادوني من روحهم و قلبهم هتوحشنى تونة الست فاتن أمل حربى.. كل سنة وأنتوا طيبين وعيد سعيد على كل الناس” .