شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس يحتفلون بعيد الفطر مرتين مع جمهور السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عدد من نجوم الغناء الخليجى، محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس، بعيد الفطر المبارك مرتين مع الجمهور السعودى، حيث يحيى كلاً منهم حفلين خلال أسبوع عيد الفطر ويقدمون خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتهم الخليجية.

يحيى المطرب محمد عبده الحفل الأول في مدينة أبها يوم الثلاثاء 3 مايو، اما حفله الثانى سيكون يوم الجمعة 6 مايو بمدينة جدة، ويحيى أيضا رابح صقر حفلين الأول في الدمام يوم الأربعاء 4 مايو أما الحفل الثانى سيكون يوم الجمعة 6 مايو بمدينة الرياض، ويحيى الفنان ماجد المهندس حفله الأول في مدينة جدة يوم الأربعاء 4 مايو، أما حفله الثانى سيكون في الدمام يوم الجمعة 6 مايو.

وطرح فنان العرب محمد عبده مؤخرا أغنية بعنوان "كتير اشتقت" التي يتعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

طرح النجم السعودى، رابح صقر، ثانى أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "نوع من البشر"، والأغنية من كلمات فيصل السديرى، وألحان سهم توزيع بشار سلطان، وتوزيع وتريات هاني فرحات وتسجيل محمد حمدى ومكس وماستر جاسم محمد".

وطرح مؤخرًا المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتى تحمل اسم "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح" وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.