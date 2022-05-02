شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي وساندي ونجوم مسرح مصر يهنئون أبطال فيلم "زومبي" في عرضه الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص كل من الفنان مصطفي خاطر ومحمد أنور ومحمد أسامة "أوس أوس"، نجوم مسرح مصر، على تهنئة زملائهم علي ربيع وحمدي الميرغني وكريم عفيفي على عرض فيلمهم "زومبي"، وحضر كل من الفنان أحمد فهمي والمطربة ساندي، كما حضر أحمد صيام لتهنئة ابنته بسنت على أولى مشاركاتها السينمائية.

واحتفل أبطال فيلم "زومبى" بعرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى بحضور صناعه، وذلك بإقامة عرض خاص بإحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، حيث حضر من صناع الفيلم كل من: علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، محمد أوتاكا، المخرج عمرو صلاح، المؤلف أمين جمال، المنتج أحمد السبكي، كريم السبكي.

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.