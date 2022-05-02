شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أحدث أغانى ماجد المهندس بعنوان "عرفتك" من كلمات تركى آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات منذ قليل ڤيديو كليب أغنية "وعرفتك" لنجم الغناء العربي ماجد المهندس، عبر قناتها الرسمية على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

والأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان وليد سعد، توزيع جلال حمداوي، والڤيديو كليب تحت إشراف المخرج التركي نيهات اوداباسي.



ماجد المهندس

وطرح مؤخرًا المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتى تحمل اسم "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

وفي الڤيديو كليب تمت الاستعانة بالموديل العالمية الشهيرة إيرينا شايك وهي الصديقة السابقة للاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.