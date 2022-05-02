شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 30.. الحكم بإعدام ماجد المصري وفهمي والمؤبد لمحسن محيى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ملف سري، بطولة هاني سلامة، العديد من الأحداث، حيث واجه المستشار يحيي "هاني سلامة" أخيه شاكر "نضال الشافعي"، واكتشف كم الحقد الذي يحقده عليه؛ بسبب التفرقة في المعاملة بينهما من قِبَل أبيه، وأوضح له أنه لم يكن يقصد مقتل نور، ولكن كانت نيته أن يضغط عليه حتى لا يذهب للمحكمة، وهذا كله بدافع الخوف عليه.

أبلغ يحيي الشرطة عن أخيه، وطلب رئيس يحيي منه "محمد التاجي" أن يتولى قضية المالكي ويحكم فيها، وتقابله فريدة "دينا" وتعطيه المستندات التي كانت تنقصه في القضية، والتي تدين يوسف المالكي وهارون، كما قابلت نيكول "صبا الرافعي" صديقتها مريم "عائشة بن أحمد"، وطلبت منها أن تسامحها وأعطتها نسخة من الفيديو الذي يدين أباها.



هانى سلامة

حكمت المحكمة، برئاسة المستشار يحيي علي يوسف المالكي، أو عاشور بالإعدام، وكذلك علي حسين "إيهاب فهمي" بالإعدام أيضا، كما حكمت على هارون المالكي "محسن محيي الدين" بالمؤبد، وعلى ليل "محمد محمود عبد العزيز" بالسجن سبع سنوات، كما حكمت المحكمة في جلسة أخرى علي شاكر "نضال الشافعي" بالسجن سنة، وحكمت كذلك على كريم "مهند حسني" وريم بالسجن ثلاث سنوات.

تدخل مريم ليحيي لتبلغه أنها ستنسحب من حياته ويعلم يحيي من صديقه إدوارد أن أمه هي من طلبت منها ذلك فيجعله يلحق بها حتى يرجعها عن قرارها، ولكن كان يقف ابن مدير البنك الذي قتله هارون حتى ينتقم منها، وعندما هم على أن يصدمها دفعها ادوارد فيصدم هو بالسياره ويموت على الفور بعدما علم بوقت قليل بحمل زوجته أمنية "دنيا عبد العزيز"، ويتزوج يحيي من مريم بعد عام من الأحداث.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.