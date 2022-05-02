شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة 30 .. ماهر يسلم وجيه للشرطة والحكم على الأخير 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، عرض الحلقة 30 من مسلسل "المشوار"، حيث قام محمد رمصان، ماهر بتسليم وجيه بيه للشرطة، حيث اوهمه باعادة القطع الاثرية له مقابل 5 مليون جنيه، سلمتهم كاميليا زوجة وجيه بيه لدينا الشربيني، ورد.

وسلم ماهر وجيه للشرطة بعدما سجل ما يدور بينهم مصطحبا معه نسخا مزورة من القطع الأثرية، وفي تلك اللحظة هجمت الشرطة وقبضت عليهم جميعا.

وشهد المسلسل الحكم علي وجيه بيك بعشر سنوات وغرامة مليون جنيه، بينما قام ماهر وورد بشراء فيلا وأقام حمام سباحة لنجله رحيم.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

دارت أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.