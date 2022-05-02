شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عربية وأمريكية وهندية ومسرحيات كوميدية على MBC مصر في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خريطة شاملة ومتنوعة تجمع مختارات من البرامج والأفلام والمسرحيات الكوميدية تعرضها شبكة قنوات "MBC مصر" خلال أيام عيد الفطر، حيث تحتفل قناة "MBC مصر" من يوم "الإثنين" وحتي "السبت" المُقبل، حيث تعرض "MBC مصر" يومياً في الرابعة عصراً مسرحية كوميدية فتعرض "الإثنين" مسرحية "مدرسة المُشاغبين" بطولة عادل إمام، سعيد صالح، أحمد ذكي، هادي الجيار، وتعرض "الثلاثاء" مسرحية "دو ري مي فاصولي" بطولة سمير غانم، طلعت زكريا، وتعرض "الأربعاء" مسرحية "ربنا يخلي جمعة" بطولة أحمد آدم، وحيد سيف، وتعرض "الخميس" مسرحية "الواد سيد الشغال" بطولة عادل إمام، مشيرة إسماعيل، عمر الحريري، وتعرض "الجمعة" مسرحية "سك على بناتك" بطولة فؤاد المهندس، وسناء يونس، وشيريهان، وتعرض "السبت" مسرحية "مراتي زعيمة عصابة" بطولة سمير غانم، نهال عنبر، وتعرض "MBC مصر" يومياً في الساعة 12 ظهراً فيلم عربي، حيث تعرض "الإثنين" فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وتعرض في اليوم الثاني، فيلم "خيال مآته" بطولة أحمد حلمي، منه شلبي، وتعرض في اليوم الثالث فيلم "الفيل الأزرق2" بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، وتعرض في اليوم الرابع فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، وتعرض "الجمعة" فيلم "نادي الرجال السري" بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، وتعرض "السبت" فيلم "علشان خارجين" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم.

وتخصص قناة "MBC مصر" فترة لعرض فيلم هندي، حيث تعرض يومياً في الثانية عشر ظهراً يومياً فيلم هندي حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "مونا مايكل" بطولة تيجر شروف، نيدالي اجريول، وتعرض في اليوم الثاني فيلم "ساتياميفا جياتي" بطولة جون إبراهام، مانوج باجباي، وتعرض في اليوم الثالث فيلم "المطلوب" بطولة سلمان خان، عايشة تيكا، وتعرض يوم الخميس فيلم "دير زينداجي" بطولة اليا بهات، شاروخان، وتعرض الجمعة فيلم "تشاباك"، بطولة فيكرانت ماسي، مادهورجيت سارجي، وتعرض يوم السبت فيلم "جمنتال هاي كيا" بطولة كالجانا رانوت، وراجكومار راو.

كما تعرض "MBC مصر" يومياً في الثامنة مساءً فيلم عربي، حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "بنك الحظ" بطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، أكرم حُسني، وفي اليوم الثاني فيلم "عنتر إبن شداد" بطولة محمد هنيدي، باسم سمره، وفي اليوم الثالث فيلم "رغدة متوحشة" بطولة رامز جلال، ريهام حجاج، ويوم الخميس فيلم "حملة فريزر" بطولة شيكو، هشام ماجد، ويوم الجمعة فيلم "لف ودوران" بطولة أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، ويوم السبت فيلم "البيه رومانسي" بطولة محمد إمام، حسن حسني.

وتعرض "MBC مصر" في تمام العاشرة مساء يومياً حلقات خاصة من برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز، حيث تعرض في اليوم الأول حلقة مع مي كساب، وفي اليوم الثاني مع محمد أنور، عمر كمال، وفي اليوم الثالث مع شيماء سيف، حمدي الميرغني، وفي حلقة الخميس تستضيف هاني شاكر وأحمد سعد، وحلقة الجمعة عصام كاريكا، وحلقة السبت، مدحت صالح وهشام عباس.

وتعرض "MBC مصر2" يومياً في الخامسة مساءً فيلم عربي كوميدي، حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "بوشكاش" بطولة محمد سعد، ياسمين عبد العزيز، وتعرض ثاني أيام العيد" فيلم "عمر وسلمي3" بطولة تامر حسني ومي عز الدين، وتعرض ثالث أيام العيد فيلم "غش الزوجية" بطولة رامز جلال، إيمي سمير غانم، وتعرض الخميس فيلم "ظرف طارق" بطولة أحمد حلمي، ونور، وتعرض السبت فيلم "سمير وشهير وبهير" بطول شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي.

وتعرض قناة "MBC مصر2" في تمام الحادية عشر مساءً حفل غنائي من الحفلات المُتعددة التي تُقيمها القناة، حيث تعرض أول أيام عيد الفطر حفل شيرين، وثاني أيام عيد الفطر حفل محمد منير، وثالث أيام العيد حفل صابر الرباعي، والخميس حفل ريهام عبد الحكيم، والجمعة حفل مروة ناجي، السبت حفل هاني شاكر.

وتعرض أيضاً قناة "MBC مصر2" يومياً في تمام الثانية عشر مساءً فيلم أجنبي، حيث تعرض في اليوم الأول الفيلم الكوميدي "الصديقة القبيحة" بطولة مي وايتمان، روبي إيمل، بيلا ثورون، وتعرض في اليوم الثاني فيلم "ما تتوقع وانت في إنتظار طفل" من بطولة كاميرون دياز، ماثيو موريسونو، وتعرض في اليوم الثالث فيلم "دامبو"، وهو من بطولة لين فاريل، مايكل كيتون، داني ديفيتو، إيفا جرين، وتعرض الخميس فيلم "جثة العروس" بطولة جوني ديب، هيلينا بونهام كارتر، كرستوفر لي، وتعرض الجمعة فيلم "القبعة السوداء" بطولة كريس هيمسوورث، تانج وي، فيولا ديفيس، وتعرض السبت فيلم "عبد لمدة 12 سنة" بطولة شيودال ايجيوفور، مايكل فاسيندر، براد بيت.