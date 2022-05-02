شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع وحمدي الميرغني وكريم عفيفي يحتفلون بعرض فيلم "زومبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفل أبطال فيلم "زومبى" بعرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى بحضور صناعه، بإقامة عرض خاص بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وحضر من صناع الفيلم كل من: علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، المخرج عمرو صلاح، المؤلف أمين جمال، المنتج احمد السبكي، كريم السبكي.

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.