شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 30 توثق أبرز الأحداث خلال حكم الإخوان برواية شهود وقيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى حملت اسم "الحلقة الوثائقية"، أبرز الأحداث خلال فترة حكم الإخوان فى الفترة ما بين 2012 إلى 2013 بالفيديوهات الوثائقية، التي سردها شهود العيان، وكانت البداية بوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، التى أكدت أنه تمت الإطاحة بأكثر من مسئول بوزارة الثقافة في عهد الإخوان، وبعدها أدركت منذ اللحظة الأولى أن الصراع قادم قادم".

وعرضت الحلقة 30 وثائق كشفت عن مخطط الإخوان لتطهير الجيش وإعادة تشكيل مصر من جديد، وكذلك تغيير عدد من قيادات المؤسسات ليتولى أتباع جماعة الإخوان قيادة تلك المؤسسات، كما عرضت الحلقة رد فعل عدد من السياسيين بعد فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة في عام 2012، منهم النائب طارق الخولي والناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل.

وسردت الحلقة حديث الشخصيات العامة والقيادات السياسية في مصر عن إحساسهم باللحظة التي وصل فيها محمد مرسي للحكم، منهم المهندس جلال مُرة، أمين عام حزب النور السلفي، وكان حينها قياديا لحزب الثورة، والصحفية سكينة فؤاد، التى تكلمت عن تغلغل جماعة الإخوان داخل مؤسسات الدولة.

وتضمنت الحلقة تعليق عمرو فاروق الباحث في شئون الإسلام سياسي، على حادث رفح في أغسطس 2012 والذي راح ضحيته 16 ضابطا، وكذلك عرض حديث الصحفى أحمد رجب عن فوز محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية وكواليس ما تم فى حزب الحرية والعدالة وقت إعلان النتيجة.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.