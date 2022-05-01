شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيي أولى حفلات عيد الفطر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعود النجمة شيرين عبد الوهاب لنشاطها الفني من جديد، حيث تحيي حفل عيد الفطر في أبو ظبي.

تحيي شيرين الحفل يوم 4 مايو في الاتحاد أرينا أبو ظبي، ويلي الحفل عدد كبير من النشاطات الفنية المميزة والحفلات العامة التي ستعلن شيرين عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة.

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التي حققت ملايين المشاهدات، وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان.



شيرين عبد الوهاب

والحفل يجمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما.

وكان النجم كاظم الساهر قد ألغى كل حفلاته الغنائية التى كان من المقرر أن يحييها فى جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات، أحيا منها حفلين وتبقى 6 حفلات أخرى، بسبب وفاة زوجته الأولى السيدة عروسة الساهر أم أولاده، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.