شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية سعيدة في الحلقة الأخيرة لمسلسل أحلام سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 30 من مسلسل أحلام سعيدة، على قناة on، نهاية سعيدة لكل أبطال المسلسل، حيث تصالحت يسرا مع غادة عادل وتنازلت عن القضية ضدها، لتخرج الأخيرة من السجن، فيما تصالحت يسرا مع شقيقها.

فيما تصالحت انتصار شقيقة غادة عادل مع زوجها، بينما حملت الحلقة أخبارا سعيدة ليسرا حيث ستصبح جدة.

فيما ظهرت الفنانة ميسرة في آخر مشاهد المسلسل وهي جارة يسرا، حيث أحضرت فرقة موسيقية للاحتفال بيسرا بعدما فتحت منزلها للجميع.

ودارت الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاث سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن، فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يُعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



في الحلقة الأخيرة.. نهاية سعيدة لمسلسل أحلام سعيدة