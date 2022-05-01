شكرا لقرائتكم خبر عن suits بالعربى الحلقة 30.. أحمد داود يعترف بحبه لـ تارا وإشارة عن جزء جديد للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نهاية سعيدة كشفتها الحلقة الأخيرة من مسلسل سوتس بالعربي، حيث اعترف آدم منصور (أحمد داود) لليلى (تارا عماد) بحقيقة انتحاله شخصية محامٍ، وأن ذلك هو السبب الذي دفعه للابتعاد عنها خلال الفترة الماضية، وطلب منها عودة علاقتهما من جديد بعد أن اعترف كل منهما بحبه للآخر.

وخلال أحداث الحلقة نجح آدم في إقناع زين بالتفكير بقلبه قليلًا، بعدما عاتبه على تركه القضية بعد تهديدات فريدة (صبا مبارك) وقد طلب آدم وليلى إجازة في نهاية الحلقة، ولكنهما تفاجآ برفضها، لتنتهي الحلقة بفريق عمل المسيري زيدان وهم يتجهون خارج المكتب في إشارة لوجود جزء ثان من المسلسل.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.