شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طلعت زكريا مع هنا الزاهد فى كواليس "مكتوب عليا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، متابعيه بصور مع الفنانة هنا الزاهد، من كواليس مسلسل "مكتوب عليا"، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ليعلن عن ختام المسلسل، حيث كتب قائلاً "أهااااا هنا سأسكت قليلا، في الختام أحلى كلام، نورتي الدنيا يا حبيبتي".

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل مكتوب عليا بظهور كلمة (هتموت) على يد جلجل "أكرم حسني"، والذي أصيب بحالة ارتباك وصدمة كبيرة، وخرج إلى صالة منزله فوجد والده إحسان "إسماعيل فرغلي"، وطلب منه أنه في حالة حدوث أي مكروه له يرعى له ابنه، ثم يدخل إلى المطبخ فيجد والدته "حنان سليمان" فيطلب منها أن تدعو له فيحتضنها في حب شديد ولكنها تقلق عليه.

تدخل روقه "أيتن عامر" على جلجل غرفته فيقول لها أنه يحبها، فتصاب بصدمة ولا تصدقه لأنه لأول مرة يقولها لها، ويحمل جلجل ابنه ويتحدث معه في حوار إنساني شيق بين أب وابنه الذي ما زال طفلا رضيعا، ويبلغه أن أمه هي أحن وأعظم سيدة في الدنيا، فتدخل روقة وتجد جلجل يقول للطفل (خد بالك من أمك لما أسيبكم وأمشي) فتفهم الأمر بصورة خاطئة وتنفعل وتبكي.



كواليس مكتوب عليا



عمر طلعت زكريا وهنا الزاهد

يذهب جلجل إلى سلمى "هنادي مهنا" وتستقبله استقبالا جيدا، فيطلب منها أن تسامحه هي ووالدها "عمو حسام" على ما فعله معها وتوريطها في عدة مشاكل، فتوافق على العفو عنه وتطلب منه أن يقف بجانب روقه، ثم يقوم جلجل بعزومتها على على العشاء في منزله، ويبلغها أنه يطلب تجميع كل من ظلمهم خلال الفترة الماضية ليعتذر لهم ويتحدث معهم.

وتذهب سلمى إلى منزل جلجل فتستقبلها روقة، ويدور بينهما حوار حول ما حدث خلال الفترة السابقة، وبعد عتاب يحدث بينهما تقارب ومحبة شديدة، ويجتمع كل أفراد العائلة في منزل أسرة جلجل، كما يحضر علاء خطيب أخته وسيد صديقه المقرب، ويجدوا جلجل مشتتا ويتحدث كثيرا عن الموت، ويقدم جلجل مشهد مؤثر جدا يلفت أنظارهم جميعا، ويبلغهم أنه جمعهم ليتآنس بوجودهم خلال ساعته الأخيرة في الحياة، في حين تغيب والدة جلجل فيدخلوا فجأة يجدوها ملقاة على الأرض وتحذف كلمة (هتموت) من يد جلجل فيصاب بصدمة وينفعل ويحاول أن ينقذها ظنا منه أنها ماتت.

يقوم جلجل بنقل والدته إلى المستشفى، ويتواجد معها الجميع وتسيطر عليهم حالة قلق، ويبلغهم الطبيب أنها تحتاج لنقل دم من فصيلة معينة، فيبلغه جلجل أنه من نفس الفصيلة، وسيتبرع لها، وفي مشهد مؤثر تقوم سلمى بمحاولة إثناء جلجل عن قراره بالتبرع لأنه لديه مشكلة في عضلة القلب كما أبلغه الطبيب من قبل، فيصر جلجل على التبرع لوالدته التي تتعافى وتصبح بخير، في حين تحدث لجلجل مضاعفات بسبب مشكلة في القلب كان يعاني منها سابقا دون إبلاغ أحد.

يدخل إحسان والد جلجل لغرفته ويتحدث معه في مشهد إنساني تراجيدي مميز جدا، ويمثل نقلة في علاقة إحسان بابنه جلجل، ويبكي والده ويمسك يده وهو يدعي بشفائه، فتحذف كلمة (هتموت) من على يد جلجل، وبعد وقت من القلق والرعب بسبب خوفا من وفاة جلجل، يتعافى بسبب الدعاء له ويبلغ الطبيب أسرته أن حالته أصبحت مستقرة.

يفيق جلجل من غيبوبته بجملته الشهيرة (صباح الخير يا جلجل) وينظر إلى يده فيجد كلمة (هتموت) قد اختفت، ويدخل إليه الجميع ليحتفلوا بشفائه، في وجود سلمى، ثم يخرجون من المستشفى جميعا، فتظهر فجأة النجمة هنا الزاهد كضيفة شرف، وتبلغه أنها معجبة به وتعتبره بطلا، فتغير منها روقة، ويحدث حالة من الكوميديا السريعة بينهم جميعا.

وفي الختام يعود جلجل إلى برنامج "الدوم" وتظهر المذيعة نهى درويش ضيفة شرف، ليعود للبرنامج من جديد كمتسابق مرة أخرى بعد فشله في الحلقة الأولى، ويجد لجنة التحكيم المكونة من الكابو حميد الشاعري والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، ليكونوا ضيوف شرف آخر مشاهد المسلسل بعد أن افتتحوا أول المشاهد في الحلقة الأولى.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.