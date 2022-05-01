ام تقتل طفلتها الرضيعة بعد تركها في شقة بمفردها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

انتزعت من قلب أم مشاعر الحب والحنان والأمومة تجاه رضيعتها حيث أثارت صور مروعة، حزن وغضب الرأي العام البريطاني، فقد تركت أم طفلتها الصغيرة البالغة من العمر 11 شهراً فقط لتموت وحدها داخل شقة “قذرة” مغطاة بالفضلات.

وعثرت الشرطة البريطانية على الطفلة الرضيعة “نفحات دييني” متوفاة إثر إصابتها بعدوى في الصدر بعدما أهملتها والدتها “فارتون جمال” البالغة من العمر 25 عاماً داخل منزلهم “الفوضوي والقذر” في برنت بارك، شمال غرب لندن.

وأكد المحققون أن مرض الطفلة البالغة من العمر 11 شهراً “كان قابلاً للعلاج” لكن والدتها لم تتكلف عناء نقلها إلى عيادة الطبيب العام المحلية على بعد 70 متراً فقط من الطريق.

وكان المهد والفراش غارقين في البول، كما غطى البراز الجدران، فيما تناثرت على فراش الأم فضلات الفئران وجدران الغرفة ملطخة بالمثل بالبراز، وتم العثور على العديد من الغرف الأخرى مليئة بأكياس محمولة مليئة بالحفاضات المتسخة وأطباق الطعام المتعفن.

ووجهت إلى فارتون تهمة التسبب في وفاة نفحات بالإهمال، وتهمتي قسوة على الطفلة، وثالثة بتهمة القسوة على طفل فيما يتعلق بطفل آخر، وجدت هيئة محلفين أنها مذنبة في جميع التهم الأربع بعد المداولة لما يقرب من تسع ساعات.

وتم الحكم عليها أمس بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر في محكمة هارو كراون.