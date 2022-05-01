شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون.. هل ينجح عمر فى القبض على سياف الكيلاني خلال حلقة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مشاهدي مسلسل العائدون خلال حلقة الليلة من العمل الإجابة على السؤال المهم في إمكانية وصول الأجهزة الأمنية المصرية إلى "سياف الكيلانى" قائد تنظيم داعش أم لا، وذلك بعدما تمكنوا من احباط محاولته في تفجير محطة ادكو للغاز، إلا انهم حين وصلوا للمكان الذى يتواجد فيه لم يجده أمير كرارة "عمر".



العائدون

وبالتالي بات الأمل الوحيد لديهم هو رصده من قبل الكمائن التي تحتفظ بصورته الذى سبق ورسمها "ميدو عادل – علاء".

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".