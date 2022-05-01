شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وزوجها يحتفلان بالعيد في "المالديف".. وتعلق: عيد سعيد للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة نيللى كريم مجموعة من الصور وفيديو بصحبة زوجها هشام عاشور، وذلك من المالديف، احتفالا بعيد الفطر، حيث علقت نيللى على الصور التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت، "عيد سعيد للجميع من هذا المكان السحرى"



نيللى كريم وزوجها

وتعرض اليوم الأحد الحلقة الأخيرة من مسلسل "فان امل حربي" والذي شارك بقوة في الموسم الدرامي الرمضاني 2022” ونشر مخرج المسلسل ماندو العدل صورة من انتهاء التصوير عبر حسابه على فيس بوك الخاص به وعلق عليها بـ "النهاردة هتتعرض اخر حلقة لفاتن امل حربي.. شكرا لربنا علي كرمه وشكرا لكل الأبطال اللى ورا الكاميرا اللى تعبتهم شكرا لكل الممثلين اللى ادوني من روحهم و قلبهم هتوحشنى تونة الست فاتن أمل حربى.. كل سنة وأنتوا طيبين وعيد سعيد على كل الناس" .



نيللى كريم



نيللى

وفي الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "فاتن أمل حربى" والتى عرضت أمس للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة ‪Cbc، علمت "فاتن" نيللى كريم بأن والدها حي ومتواجد بمستشفى الأمراض العقلية، وذهبت إلى المستشفى ووجدته بصحبة "شفيع" محمد التاجى، وحاول أن يستسمحها في بعده عنها طوال 30 سنة، ويخبرها بأنه كان يشعر بالموت كل يوم وهو بعيد عنها.