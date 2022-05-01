شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مع النفس بين محمد سلام وهجرس فى الكبير أوى 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي، فى الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوى 6 لقاء الفنان محمد سلام مع شخصية "هجرس" التى يقدمها في المسلسل.

ودار الحوار كالتالى:

هجرس: في البداية نحب نرحب بالفنان محمد سلام فـ بلدنا المزاريطه.. المزاريطة إللي ليها فضل كبير عليك..

محمد سلام: فضل كبير عليا.. في إيه إن شاء الله ؟!..

هجرس أنكر أنكر.. طيب إيه أهم دور عملته فـ حياتك يا فنان؟..

محمد سلام لا الحمد لله عملت أدوار كتير..

هجرس لا أنا قصدى مسلسل عملته و كان فيه دور علم مع الناس..

محمد سلام يعني ممكن مسلسل نيلي و شيريهان و ربع رومي في اللالاند..

هجرس امممم انت مراوغ على فكره.. أنا قصدى مسلسل عملته فـ البدايات و كان اجزاء كتير.. تحديدًا ست اجزاء ..

محمد سلام مفيش مسلسل 6 أجزاء غير ليالي الحلمية ومش كوميدي و مكنتش فيه أساسًا..

هجرس: من الآخر يا فنان الناس لما بتشوفك و تسلم عليك فـ الشارع بتناديك بإسم الشخصيه بيدلولك عايزين نتصور معاك يا إيه؟..

محمد سلام: فهمتك تقصد إسم الشخصيه يعني.. هاني الدبدوب..

هجرس: إنت كداب على فكره..

محمد سلام: انت حرامي و بتسرق زير الجامع.. جايبين واحد حرامي يقدم المهرجان... انت بتبصلي كده ليه ياض..

هجرس:أخس عليك يا ناكر الجميل.. أنا إللي عملتك على فكره و زي ما عملتك هعمل غيرك.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.



الكبير أوى 6