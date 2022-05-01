شكرا لقرائتكم خبر عن "مشيو وسابونى" أغنية جديدة لـ محمود الليثى ورضا البحراوى من فيلم "زومبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطربان الشعبيان محمود الليثى ورضا البحراوى، أغنية جديدة تحمل اسم "مشيو وسابونى"، ضمن أحداث فيلم "زومبى" اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد حمدى وألحان محمودا لليثى وتوزيع باسم منير.

يذكر أن المطرب محمود الليثى يعيش انتعاشة فنية، حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغانى الجديدة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن انتهائه من تصوير أحدث أغانيه بعنوان "اللى جرالى"، بطريقة الفيديو كليب وتم تصويرها ما بين إنجلترا وأمريكا على ان يتم طرحها فى عيد الفطر المبارك.

ومن الأغانى التى انتهى من تسجيلها أيضا ديو جديد بعنوان "اللى أنا عشت"، من كلمات ملاك عادل، وألحان الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى، ويشاركه الغناء المطرب الشعبى رضا، وانتهى أيضا الليثى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "لأمتى"، تشاركه الغناء فيها سلمى الشيمى، والأغنية من كلمات حسن عزو، ويوسف طه، وألحان جابر النمر، وتوزيع باسم منير، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها خلال الفترة المقبلة.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.



