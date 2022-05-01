شكرا لقرائتكم خبر عن لغز انتحار روجينا فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "انحراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على الحلقة الاخيرة من مسلسل"انحراف"، بطولة النجمة روجينا بعد عرض 29 حلقة كل حلقة تتزايد جرعة التشويق والإثارة عن الحلقة الأخرى، حيث حملت الحلقة العديد من المفاجأت الصادمة للمشاهدين.

وفوجئ المشاهدون بوجود حور الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا في حجرتها، وتمسك بولاعتها وتحرق المكان منتحرة على الموسيقى التى اعتادت تشغيلها وهي ترتكب جرائم القتل.

تأخذنا كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز بعد ذلك إلى الضابط شريف نوح " يقدمه أحمد صفوت" وكذلك سناء "تقدمها رانيا محمود ياسين" والتى تبكي على وفاة حور خاصة أنها كانت قد أخذت حق ابنها الذي قام عمه "يقدمه محمد أحمد ماهر" بقتله طمعا في الميراث.

وتنتقل الكاميرا لمكتب المحاماة للمحامية فريدة ويفاجأ الجمهور ان حور"روجينا" هي المحامية فريدة، التي من المفترض انتحرت في صدمة جديدة للجمهور بنهاية الحلقات، ويكون في مكتبها ابراهيم السمان وهي تقول له ولا يهمك انا هجيب لك حقك.. وبهذه النهاية المشوقة يسدل الستار على " انحراف" بعد أن قدم وجبة دسمة من الاثارة والغموض.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.