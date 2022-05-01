شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أحدث أغانى عبد الفتاح جرينى "كدابة" ويستعد لديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي المطرب عبد الفتاح جرينى من تصوير أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب والمقرر عرضها على القنوات والمنصات الإذاعية في عيد الفطر المبارك.

الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان "كدابة" من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبي بطريقة مختلفة، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين وهم عمر زكى والذي تولى الاشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذي تولى إخراج المشاهد في دبى.

علي صعيد آخر انتهى عبد الفتاح جرينى من تسجيل ألبومه الغنائي، والمقرر طرحه خلال صيف 2022 ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ما بين مصر والمغرب.

كما يستعد لطرح دويتو غنائي مع نجم مصري سيكون مفاجأة بالألبوم، وكان جريني قدم سابقا أكثر من ديو غنائي مع المطربة جميلة البداوي وكذلك مع تامر حسني والشاب خالد من خلال اغنية وانت معايا.