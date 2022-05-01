شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: اتبسط بالمشاركة فى مسلسل الكبير أوى وأهلا وسهلا بالتريند الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مسلسل "الكبير اوى"، خلال شهر رمضان الحالي، واعتلى عرش الأعمال الكوميدية، وأصبح واحد من أهم المسلسلات في الأعمال الدرامية التي عرضت في هذا الشهر، حيث استضاف المسلسل في أواخر حلقاته مجموعة من الفنانين "ضيوف الشرف"، ومن بينهم أحمد سعد، والذى نشر مجموعة من الصور عبر حساباته على السوشيال ميديا، مع شخصية "حزلقوم"، من المسلسل، وعلق عليها، "اتبسط جدا بالمشاركة في مسلسل الكبير أوي6 بطوله نجمي المفضل احمد مكي وتحياتي لكل ابطال العمل والمخرج العظيم احمد الجندى.. واهلا وسهلا بالترند الجديد هل من منافس"



احمد سعد واحمد مكى



احمد سعد وحزلقوم

وكان الفنان أحمد سعد، قد رزق بمولودته الجديدة التى أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، داعيًا الله أن يجعلها من الصالحين الأبرار.



احمد سعد

ونشر سعد، فيديو مع طفلته عليا، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها، صحبه بتعليق: "الحمد لله والشكر لله.. رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد، اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار".



احمد سعد على فيس بوك

وكان النجم أحمد سعد، طرح مؤخرا بمناسبة شهر رمضان الكريم، دعاء دينيا يحمل عنوان "طالب رحمتك" من كلماته، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ويتناول الدعاء اللجوء إلى الله، بطلب الرحمة والمغفرة، والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصى.. دعاء "طالب رحمتك" تقول كلماته:

يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني

ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني

فوضت أمري إليك على بابك أقبلني

ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني

يارب توبه نصوحه منك من الدنيا تكفيني

أو ركعه فيها القلب مخلص في عمري تكفيني

عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور

وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور.