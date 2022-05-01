شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين: سعيد بتعاونى مع مدحت صالح لأول مرة فى تتر "راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر تامر حسين، عن سعادته بالتعاون مع النجم الكبير مدحت صالح هذا العام خلال الدراما التليفزيونية في تتر مسلسل "راجعين يا هوى" في أغنية "حنيت للبيت" التي من ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي نادر حمدي.

وقال حسين لـ "الخليج 365 ": أنا بحب شهر رمضان جدا لأنه كريم علي فعلا ودايما بيجمعنى في شغل مع أعز أصدقائى ودايما وش الخير علي، أما عن صداقته الوطيدة التي تجمعه مع الملحن عزيز الشافعى، قال الشاعر تامر حسين: عزيز بالنسبة أكثر من أخ وهو إنسان أصيل يحب الخير لكل أصدقائه وأنا بصراحة بحبه جدا لقلبة الطيب ونيته الخالصة.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.