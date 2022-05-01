شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "فاتن أمل حربي" قبل الحلقة الأخيرة: شكرا لربنا على كرمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اليوم الأحد الحلقة الأخيرة من مسلسل "فان امل حربي" والذي شارك بقوة في الموسم الدرامي الرمضاني 2022” ونشر مخرج المسلسل ماندو العدل صورة من انتهاء التصوير عبر حسابه على فيس بوك الخاص به وعلق عليها بـ "النهاردة هتتعرض اخر حلقة لفاتن امل حربي.. شكرا لربنا علي كرمه وشكرا لكل الأبطال اللى ورا الكاميرا اللى تعبتهم شكرا لكل الممثلين اللى ادوني من روحهم و قلبهم هتوحشنى تونة الست فاتن أمل حربى.. كل سنة وأنتوا طيبين وعيد سعيد على كل الناس" .



محمد العدل على فيس بوك

وفي الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "فاتن أمل حربى" والتى عرضت أمس للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة ‪Cbc‬، علمت "فاتن" نيللى كريم بأن والدها حي ومتواجد بمستشفى الأمراض العقلية، وذهبت إلى المستشفى ووجدته بصحبة "شفيع" محمد التاجى، وحاول أن يستسمحها في بعده عنها طوال 30 سنة، ويخبرها بأنه كان يشعر بالموت كل يوم وهو بعيد عنها.

وردت "فاتن" بجحود بأنه شخص ظالم قام بالاستغناء عن زوجته وابنته لكى ينصر ست مظلومة لا يعرفها، ونصرتها بظلم أكبر منه، وأخبرته بأنها حزنت عليه، وبعد مطالبته بأن تسامحه أخبرته بأن الأموات كفاية عليهم قراءة الفاتحة، وتحدث معها "شفيع" هل ستتركين والدك بعد علمك بأنه حى، لترد "فاتن" عليه قائلة: "أبويا سابنى من 30 سنة من غير ما يقولى وأنا هابقى أجدع منه وهاسيبه بس هقوله إنى ماشية" وغادرت المستشفى.

وذهب "سيف" شريف سلامة إلى المستشفى لرؤية والدته التي لم تكن تسمح لأحد أن يدخله عليها بسبب غضبها منه، ولكنه تفاجأ بأنها توفيت، وهو الأمر الذى أفقده الوعى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.