شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الكواليس.. هاني سلامة: توقعاتكم ايه على الحلقة الأخيرة من ملف سري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هاني سلامة عن صورة من كواليس مسلسله الرمضاني "ملف سري" وحمس سلامة جمهوره حول احداث الحلقة الأخيرة من المسلسل، وعلق على الصورة التي نشرها من خلال حساب الانستجرام الخاص به بـ"صباح الفل عليكم قولولي توقعاتكم ايه لأحداث الحلقة الأخيرة النهاردة من ملف سري".

وكشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل ملف سرى للنجم هاني سلامة، العديد من الأحداث، حيث ذهب يوسف المالكي "ماجد المصرى" لهارون يواسيه على ما حدث لابنه عادل، وينصحه بأن يرجع عما يفكر فيه، وهو أن يتبرع بكل ما يملك للأعمال الخيرية، ولكن أكد له هارون أنه لم يعد يريد شيئا من الدنيا.



بوست الفنان هانى سلامة

كشف ليل "محمد محمود عبد العزيز" لجوري "كارولين عزمي" حقيقة والدهما، وعرفها بنفسه أنه أخوها الكبير، وأن والدها لم يكن اسمه يوسف المالكي، بل عاشور وانتحل شخصية يوسف منذ 35 عاما، صدمت جورى وواجهت والدها وهي تصرخ وقالت له إنها ستأخذ نديم ابن أخيها وتبعد عنهم حتى لا تدمر مستقبله.



هانى سلامة

تقبض الشرطة على هارون المالكي، ويقبض كذلك علي يوسف الذي رفض أن يسلم نفسه فخرجت ابنته جوري وهددته أن أي رصاصة سيطلقها ستقف أمامها هي فاضطر أن يسلم نفسه، كما اكتشف يحيي أن أخيه شاكر هو سبب كل ما حدث وعندما ذهب ليواجهه وجد شاكر يتحدث لشخص ويلومه على كل ما حدث، وأنه السبب فيما جرى بسبب تفرقة ما عملته بين يحيي وهو، وسأله يحيي عن من يتحدث معه، وأدرك أنه يتحدث لوالده الذي يراه شاكر بينما لا يراه يحيي وصرخ يحيي في وجه شاكر، وهو يردد أن والدهما قد مات، وعندما نظر شاكر مرة أخرى للكرسي لم يجد أحدا.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.