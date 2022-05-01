شكرا لقرائتكم خبر عن بطلوع الروح الحلقة الأخيرة.. منة شلبي تحصل على حريتها ولم تتمكن من العودة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نهاية شبه سعيدة لرحلة هروبها المأساوية، نجحت منة شلبي في الحصول على حريتها أخيراً في الحلقة الأخيرة من مسلسل بطلوع الروح، بعدما تمكن الأكراد من تحرير مدينة الرقة لكنها لا تتمكن من العودة لمصر كونها كانت زوجة لداعشي.

وشهدت الحلقة الأخيرة استمرار رحلة هروب روح وسط الغارات وهجمات قوات الأكراد لتحرير المدينة من سيطرة داعش حتى ينجحون في تحريرها لتتمكن روح من التمتع بحريتها أخيراً وخلع النقاب لكنها لا يمكنها العودة لمصر بسبب زواجها من إرهابي ويتمكن الصحفى نور من استخراج وثيقة لتعيش في لبنان.

بطلوع الروح مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا. المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.



منة شلبى من مسلسل بطلوع الروح الحلقة 30



مسلسل بطلوع الروح الحلقة الاخيرة