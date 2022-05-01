شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون حلقة 29.. كيف نجح الأمن فى إحباط خطة الإرهابيين بتفجير محطة غاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل العائدون العديد من الأمور حيث نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في احباط خطة الإرهابيين بقيادة سياف في تفجير محطة ادكو للتأثير على مؤتمر الغاز الذى سيتم فيه اعلان مصر كأهم قوة مصدرة للطاقة في المنطقة، وذلك بعد حيلة من "عمر" امير كرارة الذى وضع خطة تهدف لجعل الإرهابيين يسيروا في مسار محدد بالصحراء ومن ثم القبض عليهم جميعاً.



العائدون 29

وهو ما حدث بالفعل حيث نجحوا في احباط المحاولة في مهدها وعدم وصولهم إلى المحطة من الأساس للتشويش على المؤتمر مثلما كان يرغب "سياف" قائد الإرهابيين.

مسلسل العائدون، من بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.