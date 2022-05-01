شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان لأول مرة على السجادة الحمراء مع حبيبها فى عشاء البيت الأبيض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان على السجادة الحمراء لأول مرة مع صديقها بيت ديفيدسون في عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض لعام 2022 ليلة السبت.

ووقف الثنائي اللذان بدءًا المواعدة في نوفمبر من العام الماضي قريبين من بعضهما البعض أثناء التقاط الصور قبل الحدث المرصع بالنجوم.

وتألقت كارداشيان ، 41 عامًا ، في ثوب بتوقيع دار أزياء Balenciaga المغطى بأحجار الراين كما بدا العاشق الأصغر سنا من مؤسس SKIMS ، بيت ، 28 عامًا ، أنيقًا في بدلة برادا كلاسيكية من اللون الاسود مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء .



اطلالة كيم كارديشان



كارديشان



كيم كارديشان وصديقها

وكيم كاردشيان هي واحدة من أكثر النساء شهرة حول العالم، وعلى صعيد الأعمال فهي سيدة أعمال ناجحة كذلك، وبالتالي فلها الطريقة التي تمكنت بها من بناء إمبراطورية لنفسها ولعائلتها، والتي تمكنت من خلالهم الحفاظ على أهميتها وتأثيرها لأكثر من عقد على الرغم من الانتقادات ورد الفعل العنيف، فمن الطبيعي القول بأن كارداشيان لديها الخبرة تمامًا، ما يجعلها تقدم المشورة للنساء اللواتي يرغبن في النجاح العائلي والمهني على حد سواء وبنفس القوة، لذا يستعرض الخليج 365 عدة نصائح مهمة قالتها كيم كارشيان في لقائها مع مجلة " ‪variety‬"، خلال مقابلة أجرتها للحديث عن برنامجها الجديد لتلفزيون الواقع.



ابتعدي عن الكسل ابتعدي عن الكسل قالت كيم كاردشيان أنه عليكِ أن تحيطي نفسك بالأشخاص الذين يريدون العمل طوال الوقت، والابتعاد عن الكسالى لكي تستمري في العمل دون توقف.





حاولي أن تكوني في بيئة إيجابيةوتابعت كاردشيان بأن عليكي بأن تحاوطي نفسك ببيئة جيدة وإيجابية حيث يحب الجميع ما يفعلونه ولديهم هدف واحد وهو النجاح وليس القيل والقال والخلافات.





تجاهل الغيرة والحقدوأردفت كيم أنه مع الشهرة والنجاح يأتي المزيد من الكراهية والحقد، عليكي تجاهلها وعدم السماع لهم نهائيا، فنحن لا نملك الطاقة لذلك، وأن طاقتك يجب أن توفريها لعائلتك وعملك فقط.





عمل الخيروأضافت: "كوني إيجابية وحاولي قدر المستطاع لعمل الخير، فالخير يزيد الطاقة الصالحة لنفسك ومن حولك".





ثقي بنفسك وبقراراتكوأكدت على أن الثقة بالنفس هي مفتاح النجاح العائلي والمهني على حد سواء، وقالت: "كوني واثقة بنفسك وبقراراتك، ولا تخفي من المجازفة ولكن يجب أن تكون أهدافك محدد".