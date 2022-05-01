شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني العيد من كوكب الشرق لغادة رجب.. فرحة وبهجة وأنس وكحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبطت الأعياد فى أذهان وأسماع الملايين بالعديد من الأغنيات التى يشعر معها الجمهور بقدوم العيد وفرحته ويسمعها من ليلة الوقفة وطوال أيام العيد.

ولا يشعر الملايين بفرحة العيد إلا عندما يستمعون إلى رائعة أم كلثوم الخالدة " ياليلة العيد أنستينا وجددتى الأمل فينا" والتى أصبحت على مر الأجيال الأغنية الرسمية للعيد ، سواء عيد لفطر أو عيد الأضحى، وهى الأغنية التى غنتها كوكب الشرق ضمن أحداث فيلم دنانير عام 1939، ثُم أهدتها للملك فاروق في عيد جلوسه، الذي أقيم بملعب مختار التتش، الذي أصبح النادي الأهلي فيما بعد، وأنعم فيه الملك على أم كلثوم بنيشان الكمال، ومن بعدها أصبحت هذه الأغنية اشهر أغنية من أغانى العيد.

ومن أهم الأغانى التى أصبحت أيقونة للأعياد أغنية " أهلاً بالعيد" التى غنتها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود ، لتعبر عن فرحة الأطفال بالعيد، حيث ولدت بداية هذه الأغنية فى ذهن الموسيقار جمل سلامة والذى تحدث فى حوار لليوم السابع عن كواليس هذه الأغنية ، مشيراً إلى أنه كان يسمع دائما أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم، ويرى أنها مخصصة للكبار، وسأل نفسه لماذا لا يكون هناك أغنية للأطفال عن العيد.

وتابع سلامة: «ذهبت لصديق عمرى الشاعر عبد الوهاب محمد وقولت له عاوزين نعمل حاجة للأطفال واديته مطلع الأغنية «أهلا أهلا بالعيد» وقلتله كمل الكلمات، واتصلت بصفاء أبو السعود وكانت ساعتها أشهر مطربة تغنى أغنيات الأطفال، وعملنا الأغنية ونجحت نجاح كبير».

ومن أشهر أغانى العيد أيضاً أغنية الفنانة ياسمين الخيام " الليلة عيد" والتى تقول فيها :"زى النهاردة والليلة دى زى السنة دى ارتاح فؤادى واللى فات قبل النهاردة واللى جاى بعد النهاردة والليلة عيد دى الليلادى عيد".

كما تركت الجميلة فيروز بصمتها على بهجة العيد وفرحته بأغنيتها الجميلة ليلة عيد بصوتها الرقيق الجميل.

وفى التسعينات غنت المطربة غادة رجب أغنية " العيد السنة دى أحلى كل الأعياد والأفراح بتنادى جاية لنا فى الميعاد"، حيث كانت طفلة وهو ما أشاع جو طفولى على هذه الأغنية".

ومن الأغانى الشعبية المعبرة عن العيد أغنية " ياكحك العيد يااحنا" وهى اغنية من الفولكلور الشعبى يتنشر غنائها فى أفراح الأرياف ، وغنتها المطربة الشعبية الكبيرة فاطمة عيد.