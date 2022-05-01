شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائها من "بطلوع الروح".. منة شلبى تظهر بلوك جديد وتغير لون شعرها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو ان الفنانة منة شلبي كانت تريد الظهور بلوك جديد بعد انتهائها من تصوير مسلسله " بطلوع الروح" وخاصة بعدما حقق نجاح كبير، وظهرت منة وهي تغير لون شعرها لتبدو بلوك جديد واطلالة مشرقة .

وظهرت منة شلبي وهي تغير لون شعرها في احدي صالونات التجميل خطوة بخطوة حتي انتهت وظهرت بلوك مختلف عن اللوك الذي ظهرت به خلال احداث مسلسل " بطلوع الروح" .



منه شلبى تصفف شعرها

وانتهت النجمة منة شلبى والممثل الشاب محمد حاتم من تصوير أحداث مسلسل "بطلوع الروح" وهو مسلسل درامى رمضانى من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول "روح" التى يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش فى سوريا.



منة شلبى تقص شعرها تحاول روح الهرب لينتهى بها المطاف فى معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسى العودة لمصر حلما بعيدا. المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى وتأليف محمد هشام عبية.

الفنانة الكبيرة منه شلبى



منة شلبى تجهز شعرها تصاعدت الأحداث بشكل خطير مع انطلاق "روح" منة شلبى فى رحلة للهروب من داعش بعد محاولة اغتصاب على يد أمير داعشى فى الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الدرامى "بطلوع الروح‪".

الفنانة منه شلبى

ورغم نجاة روح من حكم الإعدام فى الحلقة السابقة، إلا أن القدر كان يخبئ لها مفاجأة صادمة بعدما حاول الأمير عمر الدسوقى اغتصابها، كاشفاً عن مطاردته لها للانتقام وليس الحب بسبب إهانتها له خلال فترة زمالتهما بالجامعة عندما اعترف بحبه لها، لكن غارة جوية على المنزل تمكنها من الهرب بعد إصابة عمر‪.‬

وتتمكن روح من العودة لابنها المتواجد عند صديقتها أم سعود التى تخطط لهروبهم من الرقة، لينطلقوا معاً فى رحلة خطيرة عبر طرق المدينة المدمرة والمليئة بالجثث والانفجارات وكمائن داعش المميتة وترصد من خلالها فظائع وجرائم التنظيم الإرهابي