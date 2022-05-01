شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الحلقة الأخيرة من المشوار.. الجمهور لـ دينا الشربيني: "هنفتقدك بعد رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة دينا الشربيني، عدد من الرسائل التى جاءت لها من متابعيها قبل عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل المشوار، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام.

ومن رسائل متابعيها: "أكتر حاجه هنفتقدها بعد رمضان، احلى دندن واحلى مسلسل، أبدعتى يا دينا، فى انتظار الحلقة الاخيرة والف مبروك المسلسل وكل سنة وانتم ناجحين، جميلة بره وجوه المسلسل"

و كشف النجم محمد رمضان، عن أغنية عاملين جامدين، سيتم طرحها عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله المشوار ، وظهر فى الفيديو رقص محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني على نغمات الأغنية.

وشارك محمد رمضان فى الماراثون الرمضانى بمسلسل "المشوار" بطولة دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة خالة ماهر، وتكشف الأحداث عن هروبهم من شخص ما وتورطهم في سرقة قطع آثار إضافة إلى امتلاكهما ملايين الدولارات، ويظلان هاربين يبحثان عن مخبأ لهما وفى نفس الوقت يطاردهما صاحب قطع الآثار .